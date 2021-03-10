Прокуратура г.Ельца провела проверку по информации о нарушениях природоохранного законодательства на территории земельного участка под бывшей городской свалкой.

Земельный участок площадью 21.62 га около д. Дмитриевки принадлежит администрации городского округа г. Елец.

Площадка накопления отходов не действует с 1.01.2009.

В 2017 г. комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец заключил муниципальный контракт по оказанию услуг по разработке проектной документации на рекультивацию земельного участка.

Проект был разработан, однако государственная экологическая экспертиза дала отрицательное заключение на разработанный проект.

Несмотря на то, что прошло более двух с половиной лет с момента заключения соответствующего муниципального контракта, проект так и не был доработан, что препятствует рекультивации земельного участка.

В результате имеют место факты незаконного размещения отходов на данной территории.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на администрацию города обязанность разработать проект рекультивации земельного участка, а также провести рекультивацию в соответствии с разработанным проектом в срок до 31.12.2021.

Решением Елецкого городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Определениями апелляционной и кассационной инстанций данное решение оставлено без изменений и вступило в законную силу.