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Прокуратура г. Ельца по поручению прокуратуры области провелапроверку по фактам травмирования несовершеннолетних детей, которые вянваре 2022 года катались на тюбингах с необорудованной стихийной горки.

Установлено, что администрацией города не были приняты меры к ограничению доступа на опасный склон.

Учитывая, что горка расположена вблизи места массового отдыха ельчан (парк 40-летия Октября) и привлекает значительное число детей, прокурор внес представление в адрес городской администрации.

Устранение нарушений взято на контроль.