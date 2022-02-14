В рамках надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратура г. Ельца выявила нарушения, связанные с непредоставлением претендентами на занятие должностей муниципальной службы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что трое должностных лиц администрации городского округа г. Елец были приняты на работу без соблюдения указанного требования Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», что является основанием для расторжения с ними трудовых договоров.

С целью устранения нарушений в адрес в адрес главы администрации города прокурор внес представление, исполнение требований которого взято на контроль.