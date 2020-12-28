Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов работниками по переработке масленичных культур во время производственного процесса.

По данным следствия, утром 28 декабря 2020 года в одном из отделений заводв «Либойл» в с. Сенцово, специализирующегося на переработке семян рапса, из-за нарушений технологического процесса произошло возгорание и задымление одного из отделений предприятия. Работники получили ожоги.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за безопасность работников на предприятии.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Кроме того, прокуратура Липецкой области поручила прокуратуре Липецкого района провести проверку по факту инцидента. В настоящее время прокурор района находится на месте происшествия.

Одновременно с этим заместитель прокурора области Руслан Стрельников внес требование в адрес территориального управления Ростехнадзора и Государственную инспекцию труда в Липецкой области о незамедлительной организации внеплановых проверок соблюдения федерального законодательства в сфере промышленной безопасности и охране труда.

По результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям уполномоченных должностных лиц.