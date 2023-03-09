По постановлению прокурора Краснинского района Липецкой области, направленного в следственный орган в порядке ст.37 УПК РФ, в отношении бывшего директора МУП «Краснинский водоканал» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата ввереного имущества, совершенная с использованием служебного положения).

Подозреваемый, используя своё служебное положение, растратил вверенное имущество, которое ранее использовалось предприятием в хозяйственной деятельности, в том числе демонтировал и сдал в металлолом оборудование, находящееся в здании компрессорной доочистки сточных вод для соответствующего технологического процесса, входящего в комплекс очистных сооружений.

В результате муниципальному предприятию причинен материальный ущерб в размере свыше 57 тыс. рублей.

Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль, сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.