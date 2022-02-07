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Прокуратура Лебедянского района потребовала обеспечить безопасность объектов незавершённого строительства

2 часа назад
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Прокуратура Лебедянского района потребовала обеспечить безопасность объектов незавершённого строительства.

Установлено, что в целях реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрация муниципального района заключила 3 муниципальных контракта на приобретение в муниципальную собственность квартир путём инвестирования в строительство многоквартирного дома по ул. Машиностроителей в г. Лебедяни.

В связи с нарушением застройщиком срока выполнения работ муниципальные контракты были расторгнуты.

В настоящее время объекты незавершённого строительства находятся в собственности муниципального района.

Однако в нарушение требований градостроительного законодательства орган местного самоуправления в целях обеспечения безопасности граждан, сохранности имущества, находящегося на строительной площадке, не принял надлежащие меры по исключению доступа посторонних лиц на указанный объект.

Защитное ограждение находится в неудовлетворительном состоянии, козырьки ограждения не очищаются от снега, что может привести к их обрушению.

С целью устранения нарушений прокурор внес представление в адрес главы администрации муниципального района, исполнение требований которого взято на контроль.

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