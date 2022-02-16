В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О противодействии коррупции» сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц органов власти размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах указанных органов.

В нарушение указанных требований закона прокурор Лебедянского района установил отсутствие таких сведений за 2020 год на официальных сайтах 4 муниципальных образований, что нарушало принцип публичности деятельности органов местного самоуправления, а также не отвечало требованиям государственной политики в сфере противодействия коррупции.

По результатам проверки в отношении виновных должностных лиц прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если такая обязанность установлена федеральным законом).

В адрес глав муниципальных образований внесены представления.

Устранение нарушений взято на контроль.