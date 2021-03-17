В ходе совместной проверки ТУ Роспотребнадзора по Липецкой области и прокуратратура Лев-Толстовского района выявили случаи реализации пищевой продукции за пределами срока годности в филиале МБДОУ «Радуга» в с. Золотуха .

С целью устранения выявленных нарушений и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности в адрес руководителя образовательной организации внесено представление, в отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.6 КоАП Р (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 – к административной ответственности, сообщает прокуратура Лев-Толстовского района.