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По поручению прокуратуры области Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура повела проверку по информации СМИ о сбитой косуле на 7 км автомобильной дорог «ЛТЗ-НЛМК».

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» животный мир в пределах Российской Федерации является государственной собственностью.

В результате гибели животного в дорожно-транспортном происшествии Российской Федерации был причинен материальный ущерб в размере 40 тыс. рублей.

Как установлено в ходе проверки, ответственность водителя, сбившего косулю была застрахована по полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО.

Поскольку до настоящего времени страховая компания не возместила причиненный материальный ущерб, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с нее пользу Российской Федерации в лице Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области ущерба, причиненного животному миру.

В настоящее время прокуратура области также организовала проверку по информации СМИ об участившихся случаях гибели диких животных на участке трассы «Дон» в Становлянском районе.