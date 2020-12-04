Прокуратура Липецкой области предостерегла заказчиков и подрядчиков от нарушения контрактов в рамках реализации нацпроектов

В прокуратуре Липецкой области под председательством прокурора области Геннадия Анисимова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу состояния законности при реализации национальных проектов в Липецкой области.

Участие в совещании приняли глава администрации области Игорь Артамонов, руководители профильных подразделений администрации области, отдельных муниципальных образований.

О ситуации в данной сфере участников заседания проинформировал начальник управления областной прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Чурсин, который отметил, что с начала года горрайпрокурорами выявлено 611 нарушений, в целях устранения которых опротестовано 26 противоречащих законам правовых актов, внесено 271 представление, возбуждено 46 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 88 исков (заявлений), объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушений законов.

На основании актов прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено в общей сложности 213 должностных лиц, возбуждено 6 уголовных дел.

Повышению эффективности надзора на данном направлении способствует межведомственное взаимодействие с региональной властью.

В ходе совещания в целях предупреждения рисков нарушения обязательств по муниципальным и государственным контрактам, заключенным в т.ч. в рамках исполнения национальных проектов, прокурор области объявил 12 предостережений о недопустимости нарушений законов в адрес представителей заказчиков и руководителей подрядных организаций, приглашенных на заседание межведомственной рабочей группы.

Неисполнение предостережения влечет административную, уголовную либо имущественную ответственность.