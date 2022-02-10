В условиях неблагоприятных климатических факторов и значительного количества обращений граждан по поручению прокуратуры области всеми горрайпрокурорами проводятся проверки исполнения уполномоченными органами обязанностей по своевременной очистке от снега и наледи улично-дорожной сети, придомовых территорий и крыш зданий, а также обеспечения безопасности дорожного движения на местных автодорогах.

В ходе организованной прокуратурой области проверки реализации органами ОГИБДД УМВД России по г. Липецку своих контрольных полномочий установлено, что в зимний период на территории областного центра сотрудниками территориального отдела принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Однако результаты прокурорского надзора свидетельствуют о недостаточности этих мер.

К примеру, в ходе обследования улично-дорожной сети, проведенного прокуратурой Левобережного района г. Липецка выявлены факты ненадлежащей расчистки пешеходных переходов и обочин автодорог, складирования снега вдоль рельсовых путей, колейности автодорог, неочищенных площадок отдыха и стоянки транспортных средств, что послужило основанием возбуждения в отношении должностного лица МУ «УГС г. Липецка» дела об административном правонарушении, а также внесения представления в адрес начальника ОГИБДД УМВД России по г. Липецку.

Только в январе прокурорами районов г. Липецка по результатам проверок возбуждено 24 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, ст. 14.1.3 КоАП РФ, 5.3 КоАП Липецкой области, с целью устранения выявленных нарушений внесено 41 представление, в т.ч. в департамент ЖКХ администрации г. Липецк, 5 руководителям жилищных управляющих компаний объявлены предостережения. Поставлен вопрос о привлечении к административной ответственности начальника Управления главного смотрителя г. Липецка .

Вместе с тем, не подменяя деятельности контролирующих органов прокуратура принимает меры по активизации их работы.

Так, Государственной жилищной инспекцией Липецкой области проведено обследование придомовых территорий более 700 многоквартирных домов, по фактам выявленных нарушений в отношении управляющих компаний и их должностных лиц возбуждено 62 дела об административном правонарушении.Работа на данном направлении продолжается.