Прокуратура Липецкой области выявила ряд нарушений, связанных со сдачей ЕГЭ

Прокуратура Липецкой области проанализировала практику прокурорского надзора за исполнением законодательства о едином государственном экзамене в 2020 году.

Так, в результате надзорных мероприятий нарушений при обеспечении информационной безопасности при хранении и использовании экзаменационных материалов не выявлено.

Однако прокурорами выявлялись случаи нарушения действующего законодательства при подвозе учеников к пунктам сдачи ЕГЭ, надлежащего оснащения школ питьевой водой, при передаче экзаменационных материалов для дальнейшей проверки, а также полноты размещенной информации на сайтах образовательных учреждений, незаконных предложений приобретения свидетельств о сдаче ЕГЭ в сети Интернет, при получении педагогами дополнительных выплат в связи с осуществлением профессиональной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

К примеру, в МБОУ СОШ 1 с. Измалково накануне проведения Единого государственного экзамена не был обеспечен надлежащий питьевой режим, в наличии имелась только одна емкость объемом 10 литров, заполненная на четверть. После вмешательства прокуратуры кулеры оснастили новыми помпами.

На официальном сайте МБОУ СШ №4 г.Чаплыгина не были размещены сведения о сроках, местах подачи заявлений и местах регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации. После принятых прокуратурой мер указанная информация была доведена до сведения пользователей.

Кроме того, прокуратурой Чаплыгинского района по результатам мониторинга сети Интернет были выявлены сайты, предлагающие незаконное приобретение свидетельств о сдаче единого государственного экзамена дистанционным способом.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на соответствующих Интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и обязать Роскомнадзор включить указанные сайты в специальный государственный Реестр для последующего удаления запрещенной информации владельцем сайта либо ее принудительной блокировке.

В ходе проверки состояния соблюдения прав педагогических работников, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, на получение дополнительных выплат в связи с осуществлением профессиональной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, установлено, что на данные цели в рамках перераспределения бюджетных ассигнований выделялось 11,4 млн рублей, однако нормативный правовой акт о порядке и размерах данных выплат соответствующим категориям работников не принимался.

С целью устранения указанного нарушения в адрес заместителя главы администрации Липецкой области внесено представление.

Всего по результатам надзорных мероприятий с целью устранения выявленных нарушений прокурорами внесены 4 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица; в суд предъявлено 5 исков, объявлено 1 предостережение.