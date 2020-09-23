Прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела по факту избиения женщины в Добринском районе. Полиция отказывалась это делать

23 апреля 2020 г. в отдел полиции в Добринском районе поступило заявление от потерпевшей. Она просила привлечь к уголовной ответственности избившего ее человека.

Факт побоев был подтверждён актом судебно-медицинского исследования.

Гражданин, на которого указала потерпевшая, ранее уже привлекался к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), в связи с чем имелись достаточные основания для возбуждения уголовного дела по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).

Однако в возбуждении уголовного дела было необоснованно отказано. С таким решением органа дознания не согласилась прокуратура.

Прокурор отменил незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направил материалы проверки для возбуждения уголовного дела и привлечения виновного к установленной законом ответственности.