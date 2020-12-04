Прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела после избиения в Петровском

Прокуратура Добринского района выявила факт незаконного отказа в возбуждении уголовного дела.

Установлено, что в территориальный отдел полиции поступило сообщение о причинении гражданину телесных повреждений в ходе произошедшего 25 октября 2020 г. конфликта с неизвестным в п. Петровский.

Несмотря на то, что травмы, причиненные потерпевшему, в т.ч. перелом нижней челюсти, расценивались как вред здоровью средней тяжести, в возбуждении уголовного дела было необоснованно отказано.

С таким процессуальным решением не согласился прокурор района, который отменил незаконное постановление.

По результатам дополнительной проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.