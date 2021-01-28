Прокуратура Усманского района провела проверку соблюдения федерального законодательства в сфере закупок при объявлении администрациями двух сельских поселений муниципального района закупок на поставку легковых автомобилей.

Так, администрация сельского поселения Пригородный сельсовет объявила закупку на поставку легкового автомобиля для нужд администрации поселения с начальной ценой контракта в размере 965,4 тыс. руб.

При этом в нарушение требований законодательства, ограничивающих потребительские свойства закупаемых для публичных нужд транспортных средств, районная администрация в аукционной документации установила завышенные технические характеристики автомобиля, которым соответствовал автомобиль Lada Niva в комплектации «Luxe».

Аналогичные нарушения допущены администрацией сельского поселения Завальновский сельсовет.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес глав сельских администраций прокурор внес представления, по результатам рассмотрения которых незаконные закупки отменены, сообщает прокуратура Усманского района.