Прокуратура не увидела “зебру” на дорогах у сельских школ в Липецком районе

Прокуратура Липецкого района обратилась в суд с исковым требованием к районной администрации исполнить свои полномочия в сфере безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций.

В ходе ходе прокурорской проверки было установлено, что на пешеходном переходе около школ в с. Кузьминские Отвержки, с. Новодмитриевка, с. Косыревка отсутствует горизонтальная дорожная разметка «Зебра».

Решениями районного суда требования прокурора удовлетворены. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.