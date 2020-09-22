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Прокуратура не увидела “зебру” на дорогах у сельских школ в Липецком районе

57 минут назад
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Прокуратура Липецкого района обратилась в суд с исковым требованием к районной администрации исполнить свои полномочия в сфере безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций.

В ходе ходе прокурорской проверки было установлено, что на пешеходном переходе около школ в с. Кузьминские Отвержки, с. Новодмитриевка, с. Косыревка отсутствует горизонтальная дорожная разметка «Зебра».

Решениями районного суда требования прокурора удовлетворены. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.

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