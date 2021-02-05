Урегулирование конфликта интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения надлежащего функционирования служебных правоотношений.

На должностное лицо возлагается обязанность уведомить представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Однако в нарушение указанных требований закона в Усманском районе в непосредственном подчинении заместителя главы муниципального образования находилась её родная сестра, замещающая должность начальника отдела администрации района.

С целью устранения допущенного нарушения в адрес главы органа местного самоуправления прокурор района внес представление.

Урегулирование конфликта интересов взято прокуратурой на контроль.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) “О противодействии коррупции” под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).