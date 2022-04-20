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Прокуратура Правобережного района г. Липецка выявила факт задолженности по заработной плате в ОАО «Липецкие автобусные линии».

Установлено, что по состоянию на 14.04.2022 в полном объеме не выплачена заработная плата за февраль 2022 года 185 работникам ОАО «Липецкие автобусные линии» в размере свыше 4,3 млн рублей.

По состоянию на 18.04.2022 частично задолженность была погашена, однако перед 87 работниками сохранялась задолженность в размере 2,4 млн рублей.

За март не выплачена заработная плата на общую сумму свыше 8.8 млн рублей 395 работникам.

В рамках полномочий по защите трудовых прав граждан в отношении генерального директора ОАО «Липецкие автобусные линии» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Должностное лицо предостережено о недопустимости нарушения прав граждан в сфере оплаты труда.

Кроме того, в его адрес внесено представление, исполнение требований которого взято на контроль.