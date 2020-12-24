В связи с многочисленными обращениями граждан, а также публикациями СМИ прокуратура Советского района г. Липецка провела проверку исполнения федерального законодательства при осуществлении капитального ремонта д. №9 по ул. 8 Марта.

Подрядная организация, ООО «Промэнергострой» нарушила предусмотренные контрактом сроки выполнения строительно-монтажных работ. Фактически подрядчик приступил к капитальному ремонту фасада и крыши дома в сентябре 2020 года.

В настоящее время, вопреки требованиям действующего законодательства, ремонтные работы не окончены, что привело к грубому нарушению жилищных прав проживающих в доме граждан.

По результатам проверки директору подрядной организации вручено представление с требованием принять комплекс мер, направленных на скорейшее завершение строительно-монтажных работ, приостановку тех видов работ, которые в условиях отрицательных температур могут привести к ухудшению качества ремонта, а также возмещению ущерба, причиненного собственникам жилья по вине подрядчика. Одновременно с этим прокуратурой поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль.