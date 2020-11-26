Прокуратура отреагировала на срыв сроков строительства школы в Измалковском районе

Нарушение сроков строительства сельской школы в Измалковском районе повлекло меры прокурорского реагирования.

28 февраля 2020 года между подрядной организацией и районным отделом образования был заключен муниципальный контракт на строительство школы в с. Пятницкое на общую сумму 158 млн. рублей.

Однако в срок (до 1 ноября 2020 г.) работы подрядчиком были выполнены всего на 48,2%.

По результатам проверки в отношении в директора подрядной организации прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), которое направлено для рассмотрения мировому судье.

Санкция статьи предусматривает наказание для должностных лиц в виде административного штрафа в размере от 5 до 15% стоимости неисполненных обязательств.

Одновременно с этим, в адрес указанного должностного лица внесено представление. Ситуация взята прокуратурой на контроль.