Прокуратура отреагировала на жалобы жителей Данкова, которые те оставляли в соцсетях

Данковская межрайонная прокуратура отреагировала на жалобы жителей Данкова, которые те оставляли в одной из групп социальной сети “Вконтакте”. Граждане жаловались на ненадлежащее содержание территории местного детского сада, воспитанниками которого в том числе являются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Изложенное явилось основанием для проведения прокурорской проверки.

В соответствии с санитарными требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов должно быть из твердых материалов, ровным.

Однако территория детского сада не соответствует указанным требованиям: асфальтовое покрытие имеет множественные дефекты, что может привести к травмированию детей и затрудняет передвижение граждан с ограниченными возможностями здоровья. По результатам проверки прокурор внес представление в адрес начальника отдела образования администрации муниципального района.

Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль, сообщает Данковская межрайонная прокуратура.