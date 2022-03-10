Решением Октябрьского районного суда г. Липецка в отношении подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Так, 9 марта сотрудниками полиции по подозрению в немедицинском потреблении наркотических средств был задержан гражданин Узбекистана, 1999 г. рождения.

В дежурном отделении полиции при личном досмотре у задержанного было обнаружено 93 пакетика с наркотическим средством, содержащим в своем составе синтетическое наркотическое вещество метадон, общей массой 36,20 г.

Следует отметить, что метадоновая зависимость возникает уже после второй дозы.

По данному факту СУ УМВД России по г. Липецку возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Поскольку гражданин Узбекистана подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, не имеет легального источника дохода, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, прокурор поддержал ходатайство следственных органов об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Учитывая позицию прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия.