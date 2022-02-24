Елецким районным судом рассмотрен иск бывшего работника МБУ «Спортивная школа» о восстановлении на работе, взыскании утраченного заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Учитывая позицию прокуратуры, вставшую на защиту трудовых прав работника, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В ходе рассмотрения дела были установлены грубые нарушения трудового законодательства, способствовавшие незаконному увольнению работника.

Так, администрация школы допустила нарушения при оформлении с истцом трудовых правоотношений, не ознакомила работников с действующими в образовательной организации локальными правовыми атами, не разработала и не довела до сведения трудового коллектива положение о командировании тренеров и спортсменов, не осуществляла контроль за соблюдением утвержденного расписания тренировочных занятий.

В связи с выявленными нарушениями по ходатайству участвующего в деле прокурора в адрес руководства МБУ «Спортивная школа» суд вынес частное определение.

Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.