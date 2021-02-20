В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог установленным стандартам возлагается на органы местного самоуправления в пределах их компетенции.

Как установлено в ходе проверки, вблизи гимназии №64 по ул. Мичурина в г. Липецке на нерегулируемых пешеходных переходах на трех искусственных неровностях отсутствует дорожная разметка.

В целях снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей прокурор Октябрьского района г. Липецка обратился в суд с требованием обязать МУ «Управление главного смотрителя» г.Липецка устранить выявленные нарушения.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, ответчик обязан в срок до 1 июня устранить нарушения, сообщает прокуратура Октябрьского района г. Липецка.