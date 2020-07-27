Прокуратура потребовала от Чаплыгинской районной администрации отремонтировать сельскую автодорогу

Прокуратура Чаплыгинского района проверила соблюдение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и об общих принципах организации местного самоуправления при содержании местных автодорог.

Установлено, что администрация Чаплыгинского муниципального района не приняла надлежащие меры по ремонту дороги по ул. Выселки в с. Братовка.

Эксплуатационное состояние дороги в настоящее время не отвечает требованиям безопасности.

В рамках полномочий по обеспечению законности на подведомственной территории прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию района отремонтировать дорогу в срок до 15 сентября текущего года.

Требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда взято на контроль, сообщает прокуратура Чаплыгинского района.