Прокуратура потребовала снести “долгострой” в Липецкой области

Прокуратура Добровского района провела проверку по обращению директора МБОУ СОШ с. Панино о наличии вблизи образовательного учреждения недостроенного объекта. Он создает угрозу для жизни и здоровья детей.

Объект незавершенного строительства числится на балансе ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области». На государственный кадастровый учет объект не поставлен, право собственности на него не зарегистрировано.

Строительство объекта приостановлено еще в 1989 году. На момент проведения проверки доступ на объект посторонних перекрыт не был, аварийные участки не демонтированы, проемы, образовавшиеся в местах демонтажа кирпичной стены по периметру здания, закрыты не были. Имело место обрушение железобетонных плит, кирпичной кладки наружных и внутренних несущих стен, что приводит к ослаблению несущей способности строительных конструкций и может привести к их обрушению.

В нарушение Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”, Градостроительного кодекса Российской Федерации ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» на протяжении длительного времени меры, направленные на консервацию либо снос объекта, а также – на ограничение доступа школьников и иных лиц к нему не принимает.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура еще в апреле текущего года внесла представление в адрес начальника ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области». Однако до настоящего времени выявленные нарушения закона не устранены.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц о понуждении ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» ограничить доступ к объекту незавершенного строительства «Школа учащихся на 189 человек» и снести (демонтировать) объект незавершенного строительства, сообщает прокуратура Добровского района.