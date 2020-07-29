Прокуратура потребовала установить необходимые дорожные знаки в Задонске

Прокуратура Задонского района провела проверку исполнения федерального законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности администрации города Задонска.

На ул.Бебеля, в черте жилой зоны, расположена детская игровая площадка. При этом на участке дороги отсутствует дорожный знак 5.21 «Жилая зона», устанавливающийся на въезде в жилую зону и знак 5.22 «Конец жилой зоны», применяющийся для обозначения конца жилой зоны.

Отсутствие необходимых дорожных знаков повышает риск причинения вреда пешеходам, в т.ч. детей.

С целью устранения выявленных нарушений и наказания виновных в бездействии должностных лиц прокурор внес представление в адрес главы администрации г. Задонска. Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.

Фото пресс-службы областной прокуратуры.