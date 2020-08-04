Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту незаконного завладения квартирой

В 2018 году в отдел полиции поступило заявление липчанки о противоправных действиях неизвестных лиц, которые под предлогом приобретения квартиры, воспользовавшись тем, что её отец злоупотребляет спиртными напитками, заключили с ним договор купли-продажи квартиры стоимостью почти 1,5 млн. рублей. При этом, оплачивать покупку они не собирались и до настоящего времени расчет не произвели.

По результатам проведенной по данному факту доследственной проверки органом дознания неоднократно отказывалось в возбуждении уголовного дела.

Эти решения мотивировались отсутствием признаков преступления, поскольку виновные утверждали об оплате стоимости жилого помещения в полном объеме.

Однако, ввиду того, что спустя непродолжительное время после заключения соглашения потерпевший был признан недееспособным, что подтверждает неосознанность им своих действий, а также отсутствия достоверных сведений о передаче денежных средств, в июле текущего года по требованию прокурора следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.