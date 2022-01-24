Общество

Прокуратура предупреждает добринцев об ответственности за сосульки

44 минуты назад
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Статьей 5.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за непринятие собственниками, также иными законными владельцами зданий и сооружений мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков), от снега, наледи, сосулек.

В соответствии с положениями Правил благоустройства сельских поселений района не допускается наличие снега более 10 см и сосулек на конструктивных элементах крыши, выходящих на пешеходные зоны.

За совершение указанного правонарушения предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей на должностных лиц, до 50 тыс.рублей — на юридических лиц, до 3 тыс.рублей — на граждан.

Прокуратурой Добринского района уже возбуждено 12 дел об административных правонарушениях в отношении индивидуальных предпринимателей и должностных лиц организаций, пренебрегающих указанными требованиями законодательства.

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