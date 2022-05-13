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Прокуратура Советского района г. Липецка приняла меры по защите трудовых прав работников ООО «РВК-Липецк».

В результате проверки пресечены нарушения законодательства, регулирующего сменный режим работы, совмещение профессий (должностей).

Кроме того, установлены факты необеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, а также другими средствами индивидуальной защиты работникам.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района в отношении виновных должностных лиц ООО «РВК-Липецк» возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Липецкой области.

В адрес генерального директора общества внесено представление , исполнение требований которого взято на контроль.