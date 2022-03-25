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Прокуратура провела проверку по информации в соцсети об отказе водителя маршрутки в Липецке в оказании услуг по перевозке общественным транспортом несовершеннолетнему ребенку

2 минуты назад
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По поручению прокурора области Геннадия Анисимова прокуратура Правобережного района г. Липецка провела проверку по информации в социальной сети «ВКонтакте» об отказе водителя маршрутного автобуса №346 в оказании услуг по перевозке общественным транспортом несовершеннолетнему ребенку.

Так, 12-летний ребенок не смог расплатиться за проезд, поскольку оплата банковской картой через терминал была отклонена.

В связи с этим водитель высадил ребенка из автобуса, чем нарушил требования Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», в соответствии с которыми запрещена высадка из транспортного средства лиц, не достигших возраста 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица, в случае неоплаты ими проезда.

По данному факту в отношении ответственного должностного лица АО«Автоколонна 1414» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2.1 ст.11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для водителя в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Одновременно с этим в адрес директора автопредприятия внесено представление с требованием о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности.

Исполнение актов прокурорского реагирования взято на контроль.

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