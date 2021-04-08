Прокуратура Правобережного района г. Липецка провела проверку по информации СМИ об оказании в ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» медицинских услуг ненадлежащего качества, в результате чего у новорожденного ребенка начался некроз тканей, едва не приведший к ампутации кисти руки.

В ходе проверки в деятельности перинатального центра были выявлены нарушения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, а также условий лицензии на право осуществления медицинской деятельности, выразившиеся в отсутствии своевременного квалифицированного обследования и лечения ребенка, ненадлежащего ведения медицинской документации, отсутствия надлежащего внутреннего контроля за качеством, обоснованностью и эффективностью лечебно-диагностических мероприятий.

По результатам проверки в отношении должностного лица ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).

В адрес главного врача перинатального центра внесено представление.

Одновременно с этим прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту оказания новорожденному ребенку ненадлежащей медицинской помощи.