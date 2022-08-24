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По поручению прокуратуры области прокуратура Добринского района провела проверку по факту травмирования детей в результате покусов домашних животных.

Так, 13.06.2022 на пляже п. Петровский гражданин находился со своей овчаркой без намордника.

В результате собака напала на 14-летнего подростка, который в связи с полученными повреждениями находился на амбулаторном лечении.

По данному факту хозяин собаки был привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.8.4 КоАП РФ (оставление собак без присмотра в общественных местах) штрафу в доход государства.

Одновременно с этим прокурор обратился в интересах несовершеннолетнего и его законного представителя в суд с исковым требованием о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 15 тыс. руб.

Аналогичный факт имел место 02.06.2022 в пос. Добринка, где собака, принадлежащая жителю села, находилась около дома без намордника.

В результате собака начала преследовать проходящую мимо женщину с 15-летней дочерью, которую укусила за ногу.

Хозяин собаки привлечен к административной ответственности, в суд направлено исковое заявление о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей.