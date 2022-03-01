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В рамках уголовно-процессуального надзора прокуратура Становлянского района Липецкой области добилась возбуждения уголовного дела по факту незаконной охоты.

Установлено, 23.11.2021 в территориальный отдел полиции поступила информация о том, что в лесу «Волчий» вблизи с. Злобино неустановленное лицо незаконно добыло 2-ух годовалую самку барсука.

В результате объектам животного мира Российской Федерации был причинен материальный ущерб в размере 60 тыс. рублей.

Несмотря на явные признаки преступления, в возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты было нобоснованно отказано.

С таким процессуальным решением не согласился прокурор района, который отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направил его материалы для проведения дополнительной проверки.

В настоящее время следственным органом возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Привлечении к уголовной ответственности не освобождает виновное лицо от обязанности возместить причиненный его действиями материальный ущерб.