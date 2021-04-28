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Прокуратура Становлянского района совместно с территориальным органом Роспотребнадзора, Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области провела проверку по информации СМИ о нарушениях законодательства об охране окружающей среды на территории с. Становое.

Установлено, что администрация муниципального района заключила с гражданином договор аренды земельного участка общей площадью 15 995 кв.м. из земель населенных пунктов для размещения производственной базы.

В свою очередь, арендатор передал земельный участок в субаренду ООО «Оптстройторг».

При этом у указанного лица перед администрацией муниципального района имеется задолженность по арендной плате.

В настоящее время на участке вырыт котлован общей площадью 125 кв.м. частично заполненный жидким веществом коричневого цвета, в связи с чем в адрес территориального отдела полиции и органа местного самоуправления поступали жалобы жителей.

Однако администрация не приняла меры, направленные на проведение мероприятий по контролю за соблюдением арендатором условий договора.

В этой связи в адрес главы администрации муниципального района внесено представление об устранении нарушении требований земельного законодательства.

Согласно представленной ООО «Оптстройторг» информации в котловане размещен агрохимикат, изготовленный на основе выпаривания отработанной воды от производства хлебопекарных дрожжей в количестве 300 т.

При этом при хранении агрохимиката выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в 200 – 1000 м от места хранения отходов находятся водозаборы хозяйственно-питьевого водоснабжения, что является нарушением Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Допущенное нарушение повлекло возбуждение в отношении коммерческого директора ООО «Оптстройторг» дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.42. КоАП РФ (использование территории третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований).

Кроме того, в нарушение Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, котлован не обвалован и не оборудован гидроизолирующей защитой.

По выявленным нарушениям в отношении ООО «Оптстройторг» возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений), которое направлено для рассмотрения в ТОУ Роспотребнадзора.

Также арендаторами земельного участка допущены нарушения земельного законодательства, связанные с отсутствием у них проектной, разрешительной документации на строительство и обустройство котлована, согласований на проведение земляных работ.

Мероприятия по защите земель от загрязнения химическими веществами, иными веществами и микроорганизмами, и другого негативного воздействия не проводились.

При производстве работ правообладателю земельного участка надлежало обеспечить соблюдение установленных требований по снятию слоев почвы селективно, в определенной последовательности, перемещению во временный отвал и прочих действий, исключающих перемешивание разных слоев почвы.

В связи с тем , что указанные требования исполнены не были в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц дел об административных правонарушениях по ст.8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, сооружений и иных объектов капитального строительства), ст.8.9 КоАП РФ (нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов), ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель) и ст.8.6. КоАП РФ (порча почв).

Наряду с этим, в адрес генерального директора ООО «Оптстройторг» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Также в настоящее время принимаются меры к установлению размера причинённого ущерба плодородным почвам как объекту охраны окружающей среды.