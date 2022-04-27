Читайте нас в

В рамках надзора за соблюдением трудовых прав граждан прокуратура Становлянского района Липецкой области выявила факт несвоевременного материального расчета с уволенным работником.

Установлено, что 12.03.2022 с работницей МБУК «ЦКиД с. Становое» был расторгнут трудовой договор.

Однако своевременный материальный расчет с работником в нарушение ст.140 Трудового кодекса РФ произведен не был.

В этой связи в отношении директора МБУК «ЦКиД с. Становое» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда Липецкой области.

В интересах работницы в суд направлено исковое заявление о взыскании задолженности и компенсации морального вреда.

В адрес учредителя МБУК «ЦкиД с. Становое» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Исполнение актов прокурорского реагирования взято на контроль.