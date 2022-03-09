Прокуратура Тербунского района Липецкой области выявила нарушения при предоставления помещений и площадей в учреждениях образования сторонним организациям и индивидуальным предпринимателям.

Установлено, что администрация МБОУ СОШ с. Тербуны предоставила двум юридическим лицам в аренду части нежилых помещений площадью 6,0 кв.м и 10,23 кв.м для размещения буфета.

Однако в нарушение Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Липецкой области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации областных государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, утв. Приказом управления образования и науки Липецкой области от 19.11.2020 № 1354, нежилые помещения были предоставлены в пользование юридическим лицам без предварительного согласия учредителя – администрации муниципального района, и отсутствии положительного заключения комиссии по оценке последствий заключения такого договора для обеспечения образования детей.

В связи с этим в адрес главы районной администрации и директора школы внесены представления.

Устранение нарушений взято на контроль.