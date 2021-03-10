По поручению прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова прокуратура Краснинского района организовала проверку по поступившему в ходе личного приема обращения жителей поселка Краснинский об отсутствии водопровода на улицах Восточной и Центральной.

Установлено, что более 69 жителей поселка не имеют централизованного холодного водоснабжения.

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предоставляются гражданам с 2016 года, однако меры к прокладке водопровода уполномоченными лицами не принимались.

Несмотря на неоднократные обращения главы администрации муниципального района в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства области, лишь в 2020 году было разработано техническое задание на выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводной сети с источником питьевого водоснабжения пос. Краснинский, ул. Центральная, ул. Восточная».

Однако строительство водопровода не начато, что нарушает право граждан на качественное централизованное питьевое обеспечение.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов населения прокурор обратился в суд с требованием возложить на управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области обязанность по строительству водопровода на улицах Восточной и Центральной пос. Краснинский.

Исполнение судебного решения будет взято прокуратурой на контроль.