Урегулирование конфликта интересов является одним из антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения надлежащего функционирования служебных правоотношений.

Под конфликтом интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Так, прокуратурой Усманского района установлено, что руководители 2 муниципальных учреждений культуры не исполнили свои обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В частности, в их прямом подчинении находились супруги, иные родственники, в отношении которых на постоянной основе принимались кадровые решения, производились премиальные и иные выплаты и т.д.

При этом работодатель о возникновении личной заинтересованности при осуществлении должностных обязанностей уведомлен не был. С целью устранения нарушений в адрес глав соответствующих сельских поселений внесены представления, исполнение требований которых взято на контроль.