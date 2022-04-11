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Прокуратура Усманского района приняла меры по обеспечению эффективного использования школьного оборудования, закупленного в рамках нацпроекта

47 минут назад
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В рамках надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних прокуратура Усманского района Липецкой области выявила нарушение федерального законодательства в сфере образования.

Установлено, что для функционирующего на базе МБОУ СОШ с. Сторожевое центра образования «Точка роста», созданного в рамках национального проекта «Образование», для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей было закуплено оборудование, расходные материалы, мебель, программно обеспечение.

Однако часть закупленного находилась на складе и не использовалась в образовательном процессе.

Допущенное нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» стало основанием для внесения представления в адрес директора образовательного учреждения.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены: закупленное оборудование в полном объеме используется по целевому назначению.

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