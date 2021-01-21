Прокуратура Чаплыгинского района провела проверку исполнения АО работников «Народное предприятие «Чаплыгинское специализированное автотранспортное предприятие по уборке улиц населенных пунктов» обязательств, принятых в рамках муниципального контракта по благоустройству и санитарному содержанию мест захоронения в г. Чаплыгине.

Установлено, что администрация города направила в организацию заявку на выполнение работ на кладбище по ул. Горького. Однако предприятие заявку не исполнило, вследствие чего на кладбище образовалась свалка отходов.

Такое состояние городского кладбища вызывало нарекания граждан.

Кроме того, нарушение федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления создает угрозу для окружающей среды и здоровья населения.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес генерального директора предприятия, а также возбудило в отношении виновного лица дело об административном правонарушении.

В настоящее время несанкционированная валка ликвидирована.