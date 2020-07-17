Прокуратура в Ельце отреагировала на пост в группе Вконтакте о свалке отходов

Прокуратура г. Ельца провела проверку по информации, размещенной в группе «Елец Новости города» социальной сети «ВКонтакте». В ней говорилось, что в районе жилых многоквартирных домов по ул.Я. Фабрициуса в связи с длительным невывозом мусора с контейнерной площадки образовалась свалка отходов.

Такая ситуация вызывала обоснованное возмущение жителей.

Установлено, что на территории города деятельность по вывозу ТКО осуществляет региональный оператор – филиал ООО «ТЭКО-Сервис» «Елецкий филиал ООО «ТЭКО-Сервис».

Поскольку региональный оператор не исполнил должным образом свои обязанности, нарушив, тем самым, право граждан на благоприятную окружающую среду, прокурор внес представление в адрес генерального директора предприятия.

Устранение выявленных нарушений взято на контроль, сообщает прокуратура г. Ельца.