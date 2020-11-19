Прокуратура в Измалковском районе в судебном порядке добивается ремонта местной автодороги

Прокуратура Измалковского района в соответствии с поручением прокуратуры области провела проверку исполнения федерального законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог местного значения.

Установлено, что в нарушение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», автомобильная дорога местного значения, расположенная по пер. Кольцевому в д. Мульгино не соответствуют предъявляемым требованиям.

Так, дорожное полотно имеет неровности и выбоины длиной более 15 см и глубиной более 5 см, что затрудняет движение транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью.

С целью устранения выявленных нарушений в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на отдел ЖКХ, дорог и транспорта администрации района привести автомобильную дорогу в соответствие с нормативными требованиями.