Прокуратура Правобережного района г. Липецка по поручению прокуратуры области провела проверку деятельности филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» в части обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения.

В текущем отопительном периоде филиалом ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» более 100 раз вынуждено приостанавливалось теплоснабжение, что было связано как с аварийными ситуациями, так и ремонтными работами.

В связи с нарушениями права граждан на бесперебойное теплоснабжение в отношении ресурсоснабжающей организации неоднократно принимались меры прокурорского реагирования.

Так, в период с 17.02.2021 по 18.02.2021 в связи с порывом теплотрассы была прекращена подача тепловой энергии в 50 многоквартирных домов на пр. Победы г. Липецка. Кроме того, имущественный ущерб в связи с залитием был причинен детскому саду №78 г. Липецка, в котором был сорван образовательный процесс.

Установлено, что мероприятия, запланированные инвестиционной программой ПАО «Квадра» в сфере теплоснабжения на территории области на 2019 – 2023 годы в обусловленные сроки в полном объеме не реализованы.

Вместе с тем, реализованные мероприятия не позволяют достичь плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

Ситуация с оказанием услуг по теплоснабжению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, обусловлена халатностью должностных лиц филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» при подготовке к отопительному сезону и исполнении инвестиционной программы на 2019 – 2023 годы.

В связи с этим в соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 293 УК РФ (халатность).