По поручению прокурора области Геннадия Анисимова организована проверка соблюдения законности в деятельности УК «Университетский» в части начисления жителям д. №8 по ул. Белянского в г. Липецке платы за коммунальные услуги по водо-электроснабжению.

Основанием для организации надзорного мероприятия послужила информация, размещенная в телеграмм-канале.

По результатам проверки в случае выявления нарушений законности будут незамедлительно приняты меры по их устранению, восстановлению жилищных прав граждан и наказанию виновных.

Проверка проводится прокуратурой Советского района г. Липецка .