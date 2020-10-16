Прокуратура оштрафовала подрядчиков, которые благоустраивали сквер “Победа” в Задонске

Прокуратура Задонского района пресекла нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Установлено, что в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в апреле 2020 года администрация г. Задонска заключила с ООО «СК РУССГРАД» и одним из липецких предпринимателей муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера «Победы».

Цена двух контрактов составила более 16,5 млн. руб.

Подрядчики обязались выполнить и сдать муниципальному заказчику работы в августе текущего года.

Однако в указанный срок подрядчики не выполнили принятые на себя обязательства.

Сложившаяся ситуация стала основанием для возбуждения в отношении директора ООО «СК РУССГРАД» и индивидуального предпринимателя дел об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ.

На основании актов прокурорского реагирования директору подрядной организации назначен штраф в размере 31 тыс. руб., предпринимателю – 30 тыс. руб.

Руководителям подрядных организаций, а также главе администрации городского поселения внесены представления об устранении нарушений.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены: виновное должностное лицо администрации города привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения в полном объеме устранены, контракты исполнены, сообщает прокуратура Задонского района.