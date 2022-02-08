Прокуратура Липецкой области провела проверку по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу, рассмотренному в Арбитражном суде Липецкой области.

Установлено, что между ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «ЭКС» был заключен договор стоимостью 4,9 млн рублей по дезинвазии осадков сточных вод на очистных сооружениях.

Поскольку фактически услуги подрядчика были оплачены в меньшем размере, ООО «ЭКС» уступил ООО «Эксперт-Л» право требования (цессии) по договору возмездного оказания услуг. В 2020 году ООО «Эксперт-Л» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ОГУП «Липецкоблводоканал» денежных средств и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств в размере более 3,6 млн руб.

В подтверждение своей позиции ООО «Эксперт-Л» представил в суд пакет документов.

Для проверки подлинности документов суд истребовал оригиналы документов, передав соответствующее определение представителю ООО «Эксперт-Л» для передачи адресату запроса — ООО «НПО «Экотехнологии».

В сентябре в суд поступил ответ с приложением оригиналов запрошенных документов документов, подтверждающих позицию стороны.

Поскольку в документах отсутствовало свидетельство об аккредитации, суд повторно вынес определение об истребовании из ООО «НПО «Экотехнологии» оригиналов документов, направив его самостоятельно.

27.11.2020 в суд поступил ответ ООО «НПО «Экотехнологии», согласно которому общество не имеет свидетельства об аккредитации и иных документов, не проводит исследований, не имеет специальной техники, лаборатории и штатных единиц.

Кроме того, общество указало, что первоначальный запрос не получало и ответ о проведении лабораторных исследований проб воды в адрес суда не направляло. Между тем, в материалах дела имелись акты отбора проб и протокол лабораторных испытаний с оттисками печати, схожей с печатью ООО «НПО «Экотехнологии» и подписью директора.

Однако, как показала проверка, подписи от имени руководителя организации в документах, предоставленных в подтверждение доводов ООО «Эксперт-Л», отличались от подписей директора организации, имеющихся в иных документах.

Оценив представленные доказательства, суд отказал ООО «Эксперт-Л» в удовлетворении исковых требований к ОГУП «Липецкоблводоканал».

Таким образом, были выявлены достаточные данные, свидетельствующие о фальсификации доказательства в арбитражном процессе, что могло привести к вынесению незаконного решения.

В этой связи заместитель прокурора области Руслан Стрельников направил в следственный орган в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ мотивированное постановление, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.303 УК РФ.

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.