В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства в сфере образования прокуратура Чаплыгинского района совместно с ТУ Роспотребнадзора провела проверку, в ходе которой были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания школьников в 5 образовательных учреждениях района (школы в п. Рощинский, с. Дубовое, с. Юсово, школа №1 и №2 в г. Чаплыгине).

Так, в помещениях для хранения продуктов отсутствовало освещение, приборы для измерения относительной влажности воздуха, не проводилось снятие пробы перед раздачей пищи бракеражной комиссией, в журналах бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не указывался конечный срок реализации и дата производства на скоропортящиеся молочные продукты, на отдельные продукты (масло, рыба) отсутствовали документы, подтверждающие их качество и безопасность для здоровья детей, в журнале бракеража готовой продукции не указывается вес готовых блюд и др.

По результатам проверки в отношении руководителей и ответственных должностных лиц образовательных учреждений прокурор возбудил 11 дел об административном правонарушении ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

На основании актов прокурорского реагирования правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей.

Кроме того, в адрес руководителей учреждений внесены представления.