Данковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при исполнении ООО «Уваровская ПМК №22» муниципального контракта на реконструкцию высоководного капитального моста через реку Дон.

В ходе проверки установлено, что подрядчиком работы по указанному контракту осуществляются на территории двух земельных участков, расположенных в границах выявленного объекта археологического наследия – Культурный слой г. Данкова.

Работы велись без согласования с управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области, что является нарушением как требований действующего законодательства об охране культурного наследия, так и условий муниципального контракта.

По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в отношении виновного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.14 КоАП РФ.

Кроме того, директору общества внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений, а также объявлено предостережение о недопустимости срыва сроков выполнения работ по реконструкции моста.

Исполнение актов реагирования поставлено межрайонной прокуратурой на контроль.

Также в настоящее время межрайонной прокуратурой решается вопрос о возбуждении в отношении данного подрядчика дела об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ за неуведомление подразделения пожарной охраны о перекрытии движения через указанный мост и сроках проведения работ.