Прокуратура выявила нарушения при выполнении работ по созданию и обустройству парка отдыха в с. Долгоруково

Прокуратура Долгоруковского района выявила нарушения при выполнении работ по созданию и обустройству парка отдыха в с. Долгоруково

В целях реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда» администрация Долгоруковского сельсовета заключила с подрядчиком муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству парка отдыха.

Цена контракта составила более 3 миллионов рублей. Срок выполнения работ – 31.07.2020.

Возложенные обязательства в установленные контрактом сроки работы подрядчик в полном объеме не выполнил.

Уведомления о продлении сроков вышеуказанных работ компания в адрес заказчика не направляла, о наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению своих обязательств, либо фактах приостановки работ по контракту не сообщала.

Невыполнение подрядчиком своих обязательств в срок, установленный контрактом, повлекло несвоевременное достижение целей, на которые было предусмотрено выделение денежных средств из бюджета, срыв сроков реализации на территории муниципального образования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», дезорганизовало работу органа местного самоуправления в сфере закупок.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора предприятия прокурор внес представление.

Кроме того, в отношении руководителя вынесено постановление возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ – за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Исполнение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры, сообщает п​​​​​Прокуратура Долгоруковского района.